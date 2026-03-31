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Studios à vendre en Municipalité de Kolašin, Monténégro

1 propriété total trouvé
Studio dans Kolašin, Monténégro
Studio
Kolašin, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
‍LIEU Cet appartement est situé à Kolasin, à 1 km du centre-ville. La mer et la plage sont …
$100,009
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Kolašin, Monténégro

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