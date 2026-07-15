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Maisons près du club de golf à vendre en Municipalité de Kolašin, Monténégro

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Kolašin
22
Drpe
3
Smailagica Polje
3
1 propriété total trouvé
Maison 1 chambre dans Kolašin, Monténégro
Maison 1 chambre
Kolašin, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Nombre d'étages 2
🏡 Maison à vendre près d'une station de ski — seulement 139 000€ ! Une excellente opportu…
$167,590
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Agence
Mini Condos
Langues
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Types de propriétés en Municipalité de Kolašin

villas
chalets

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Kolašin, Monténégro

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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