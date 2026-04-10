Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Igalo
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Igalo, Monténégro

3 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Igalo, Monténégro
Studio 1 chambre
Igalo, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 2
Un studio clé en main lumineux et spacieux d'une superficie de 40 mètres carrés dans un nouv…
$143,965
Laisser une demande
Studio dans Igalo, Monténégro
Studio
Igalo, Monténégro
Surface 23 m²
Sol 2
Herceg Novi Igalo   Studio 23 m2 rénové dans un immeuble résidentiel, équipé d'électro…
$71,287
Laisser une demande
Studio dans Igalo, Monténégro
Studio
Igalo, Monténégro
Surface 25 m²
Herceg Novi Igalo   Nous vendons un magnifique appartement, un studio de 25 m2 dans un…
$73,870
Laisser une demande
CoexCoex
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller