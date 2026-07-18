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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Herceg Novi, Monténégro

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Propriété commerciale 102 m² dans Herceg Novi, Monténégro
Propriété commerciale 102 m²
Herceg Novi, Monténégro
Chambres 1
Surface 102 m²
Un espace d'affaires rénové de 102 m2 est loué dans le centre même d'Herceg Novi, à quelques…
$1,773
par mois
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Hôtel 67 m² dans Lustica, Monténégro
Hôtel 67 m²
Lustica, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
Situé dans le prestigieux quartier Horizon de la baie de Luštica, cet appartement de luxe de…
$802,940
par mois
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