Penthouses à vendre en Herceg Novi, Monténégro

Penthouse 3 chambres dans Herceg Novi, Monténégro
Penthouse 3 chambres
Herceg Novi, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 611 m²
Sol 4/4
Permis de séjour pour l'immobilier✅
Prix ​​sur demande

Penthouse 3 chambres dans Provodina, Monténégro
Penthouse 3 chambres
Provodina, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 155 m²
ID 557 Penthouse for sale in Njivice, Herceg Novi Apartment with sea view  Located on t…
$407,788

Penthouse 3 chambres dans Herceg Novi, Monténégro
Penthouse 3 chambres
Herceg Novi, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 213 m²
We offer for sale an apartment in one of the luxury complexes of the Herceg Novi Riviera. …
$368,633

Penthouse 3 chambres dans Kumbor, Monténégro
Penthouse 3 chambres
Kumbor, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 611 m²
Luxurieusement meublé penthouse duplex de trois chambres à coucher dans la colonie Marina, P…
Prix ​​sur demande

Penthouse 3 chambres dans Municipalité de Herceg Novi, Monténégro
Penthouse 3 chambres
Municipalité de Herceg Novi, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 113 m²
Nombre d'étages 4
Would you like to live 200 meters from the sea? Djenovici We offer for purchase a spacious a…
$272,580
Penthouse 4 chambres dans Baošići, Monténégro
Penthouse 4 chambres
Baošići, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 142 m²
A unique penthouse in an elite complex just 50 meters from the sea is for sale. The area of …
$664,044

