Bureaux à vendre en Herceg Novi, Monténégro

2 propriétés total trouvé
Bureau 50 m² dans Herceg Novi, Monténégro
Bureau 50 m²
Herceg Novi, Monténégro
Surface 50 m²
A vendre un espace commercial de 50 m2 pour un café ou un magasin dans la région de Topla2
$99,339
Bureau 25 m² dans Igalo, Monténégro
Bureau 25 m²
Igalo, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Nombre d'étages 1
Locaux non résidentiels à vendre à Igalo, Herceg Novi. 200 mètres de l'autoroute et 800 mètr…
$79,070
