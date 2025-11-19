Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité de Herceg Novi
  4. Résidentiel
  5. Duplex
  6. Piscine

Piscine Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Municipalité de Herceg Novi, Monténégro

1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans Herceg Novi, Monténégro
Duplex 2 chambres
Herceg Novi, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 1
Vente d'appartements Duplex de luxe avec vue sur la mer – Herceg Novi, MonténégroDes apparte…
$303,455
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Herceg Novi, Monténégro

avec Garage
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller