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Chalets à vendre en Municipalité de Herceg Novi, Monténégro

3 propriétés total trouvé
Chalet 2 chambres dans Lustica, Monténégro
Chalet 2 chambres
Lustica, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Nombre d'étages 2
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$275,124
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Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
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Chalet 5 chambres dans Kumbor, Monténégro
Chalet 5 chambres
Kumbor, Monténégro
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Belle maison au bord de la mer au Monténégro!✨ Espace, confort et intimité dans le village p…
$1,57M
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Chalet 4 chambres dans Baošići, Monténégro
Chalet 4 chambres
Baošići, Monténégro
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Продаем дом в Черногории на первой линии для инвестиций или личного использования. Дом яв…
$513,649
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AdriastarAdriastar
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Herceg Novi, Monténégro

Bon marché
Luxe
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