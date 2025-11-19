Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Condos à vendre en Municipalité de Herceg Novi, Monténégro

Kumbor
4
Portonovi
4
10 propriétés total trouvé
Condo 1 chambre dans Igalo, Monténégro
Condo 1 chambre
Igalo, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 4
Complexe résidentiel "River Side" à Igalo. Le complexe est au stade des travaux de finition …
$102,349
Condo dans Herceg Novi, Monténégro
Condo
Herceg Novi, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Sol 4
text
Prix ​​sur demande
Condo 2 chambres dans Kumbor, Monténégro
Condo 2 chambres
Kumbor, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Nous vous proposons des appartements exclusifs dans un complexe résidentiel moderne situé da…
$304,124
Condo 2 chambres dans Kumbor, Monténégro
Condo 2 chambres
Kumbor, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Nombre d'étages 4
Appartements à vendre dans un complexe d'élite, près de la station balnéaire de Portonovi. À…
Prix ​​sur demande
Condo 1 chambre dans Kumbor, Monténégro
Condo 1 chambre
Kumbor, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 2/5
Appartement donnant sur la baie dans le nouveau quartier de Kumbora Superficie : 45 m2Deuxiè…
$175,456
Condo 2 chambres dans Bijela, Monténégro
Condo 2 chambres
Bijela, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 79 m²
Nombre d'étages 3
Un complexe résidentiel près de la mer. Chaque maison est un manoir de 3 étages et selon le …
$185,983
Estate Service 24Estate Service 24
Condo 3 chambres dans Đenovići, Monténégro
Condo 3 chambres
Đenovići, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 99 m²
Sol 1/3
A vendre un appartement de deux étages dans un complexe résidentiel. Sur le territoire du co…
$292,427
Condo 1 chambre dans Bijela, Monténégro
Condo 1 chambre
Bijela, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 2/4
Bâtiment résidentiel et commercial avec vingt appartements, deux magasins, vingt-quatre gara…
Prix ​​sur demande
Condo 1 chambre dans Kumbor, Monténégro
Condo 1 chambre
Kumbor, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un complexe de villégiature exclusif unique, ouvert en 2017 sur la mer Adriatique. Le projet…
$409,397
Atlas PropertyAtlas Property
Condo 1 chambre dans Herceg Novi, Monténégro
Condo 1 chambre
Herceg Novi, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Nombre d'étages 4
Le complexe est construit sur la côte à Herceg Novi. L'emplacement du complexe est un grand …
$134,516
Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Herceg Novi, Monténégro

