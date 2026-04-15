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Entreprise à vendre en Municipalité de Herceg Novi, Monténégro

propriété commerciale
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7 propriétés total trouvé
Entreprise établie 350 m² dans Bijela, Monténégro
Entreprise établie 350 m²
Bijela, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Nombre d'étages 3
L'hôtel est situé dans la baie de Kotor à Bijela, à seulement 3 minutes de la mer. L'aéropor…
$672,137
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Entreprise établie 790 m² dans Bijela, Monténégro
Entreprise établie 790 m²
Bijela, Monténégro
Chambres 19
Nombre de salles de bains 19
Surface 790 m²
Nombre d'étages 4
Hôtel à vendre à seulement 50 mètres de la mer à Biel, Herceg Novi. La superficie de l'hôtel…
$2,84M
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Entreprise établie 342 m² dans Meljine, Monténégro
Entreprise établie 342 m²
Meljine, Monténégro
Chambres 10
Nombre de salles de bains 6
Surface 342 m²
Nombre d'étages 3
A vendre mini-hôtel de trois étages dans le village de Melina, près de la ville de Herceg No…
$869,143
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Entreprise établie 650 m² dans Herceg Novi, Monténégro
Entreprise établie 650 m²
Herceg Novi, Monténégro
Chambres 11
Nombre de salles de bains 13
Surface 650 m²
Nombre d'étages 4
Mini hôtel à Igalo Un mini-hôtel est à vendre, dans la station d'Igalo, près de la ville de …
$2,20M
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Entreprise établie 550 m² dans Zelenika, Monténégro
Entreprise établie 550 m²
Zelenika, Monténégro
Chambres 9
Surface 550 m²
Entreprise touristique prête à l'emploi à Zelenika, dans un quartier calme et isolé, près de…
$672,137
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Entreprise établie 450 m² dans Đenovići, Monténégro
Entreprise établie 450 m²
Đenovići, Monténégro
Chambres 9
Nombre de salles de bains 10
Surface 450 m²
A vendre est un hôtel / mini-hôtel d'une superficie totale de 450 m2, sur la rive de la baie…
$1,10M
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Entreprise établie 350 m² dans Baošići, Monténégro
Entreprise établie 350 m²
Baošići, Monténégro
Chambres 12
Nombre de salles de bains 12
Surface 350 m²
Nombre d'étages 4
A vendre mini-hôtel de quatre étages dans le village de Baoshichi, près de la ville de Herce…
$1,10M
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