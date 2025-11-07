Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Zeta Municipality
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Zeta Municipality, Monténégro

1 propriété total trouvé
Hôtel 400 m² dans Bistrice, Monténégro
Hôtel 400 m²
Bistrice, Monténégro
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Surface 400 m²
Spacieuse villa 400m2 est équipée d'un système de chauffage à vapeur, un réservoir d'eau de …
$349,772
Agence
Vector Estate Montenegro
Langues
English, Русский
