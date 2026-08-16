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Loyer mensuel de villas en Dobrota, Monténégro

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1 propriété total trouvé
Villa 8 chambres dans Dobrota, Monténégro
Villa 8 chambres
Dobrota, Monténégro
Nombre de pièces 13
Chambres 8
Nombre de salles de bains 5
Surface 587 m²
Superficie : 587 m2Chambres à coucher: 8Salles de bains: 53 places de stationnement extérieu…
Prix ​​sur demande
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Agence
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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