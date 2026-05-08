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Loyer mensuel de Restaurants en Dobrota, Monténégro

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Restaurant 500 m² dans Dobrota, Monténégro
Restaurant 500 m²
Dobrota, Monténégro
Chambres 1
Surface 500 m²
Sol 3
Un hôtel entièrement meublé à Kotor est à vendre, dans le joli village de Dobrota, dans un e…
$7,268
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Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
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