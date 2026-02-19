Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Dobrota
  4. Location longue durée
  5. Hôtel

Loyer mensuel de hôtels en Dobrota, Monténégro

1 propriété total trouvé
Established business for lease (restaurant and 8 apartments, first line to the sea), Kotor, Dobrota dans Dobrota, Monténégro
Established business for lease (restaurant and 8 apartments, first line to the sea), Kotor, Dobrota
Dobrota, Monténégro
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 500 m²
Nombre d'étages 2
La propriété se compose de 8 appartements — 4 unités d'une chambre et 4 studios. Tous sont e…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Horizon Real Estate
Langues
English
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller