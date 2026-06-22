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Location courte durée villas en Denjasi Cesminovo, Monténégro

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1 propriété total trouvé
Villa for Rent in Budva Municipality dans Denjasi Cesminovo, Monténégro
Villa for Rent in Budva Municipality
Denjasi Cesminovo, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 159 m²
Nombre d'étages 3
Située à seulement 10 km de Budva et à 400 m de la plage, cette villa moderne offre une vue …
$505
par nuit
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