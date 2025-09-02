Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Denjasi Cesminovo
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Denjasi Cesminovo, Monténégro

1 propriété total trouvé
Hôtel 2 700 m² dans Denjasi Cesminovo, Monténégro
Hôtel 2 700 m²
Denjasi Cesminovo, Monténégro
Surface 2 700 m²
Offre chaude: vente d'hôtel au Monténégro - complexe de type clubL'hôtel est situé dans un e…
$2,05M
MONTBEL D.O.O.
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
