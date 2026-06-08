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Appartements à vendre en Denjasi Cesminovo, Monténégro

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Appartement 2 chambres dans Denjasi Cesminovo, Monténégro
Appartement 2 chambres
Denjasi Cesminovo, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 3/5
LIEUL'appartement est à Budva, à 6,5 km du centre-ville et à environ 10 minutes de la mer et…
$207,869
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Caractéristiques des propriétés en Denjasi Cesminovo, Monténégro

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