  2. Monténégro
  3. Cavori
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Cavori, Monténégro

Appartement 1 chambre dans Cavori, Monténégro
Appartement 1 chambre
Cavori, Monténégro
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Sol 1/3
Nexus est une résidence haut de gamme au cœur du Monténégro.Les avantages du complexe:Emplac…
$121,693
