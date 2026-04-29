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Location courte durée villas en Budva, Monténégro

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14 propriétés total trouvé
villa de 3 chambres dans Budva, Monténégro
villa de 3 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
‍Située à Petrovac na Moru dans le comté de Budva, cette villa dispose d'un balcon. Le logem…
$382
par nuit
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Luxurious Villa in Budva Municipality close to the Sea dans Budva, Monténégro
Luxurious Villa in Budva Municipality close to the Sea
Budva, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 374 m²
Nombre d'étages 3
Cette villa est située dans la municipalité de Budva, à environ 11 km du centre-ville. La me…
$1,562
par nuit
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villa de 5 chambres dans Budva, Monténégro
villa de 5 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 315 m²
Cette charmante villa en pierre est une maison de caractère méditerranéen. Il a vue spectacu…
$452
par nuit
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Villa 4 chambres dans Budva, Monténégro
Villa 4 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 450 m²
‍‍Cette villa est située à Budva, Sveti Stefan. Il est situé au sommet de la colline au-dess…
$1,043
par nuit
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villa de 3 chambres dans Budva, Monténégro
villa de 3 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Cette luxueuse villa est située dans la municipalité de Budva. La villa est meublée et prête…
$330
par nuit
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Villa 4 chambres dans Budva, Monténégro
Villa 4 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 420 m²
‍LIEU La villa est située à Sveti Stefan, dans la municipalité de Budva, à environ 11 km du…
$811
par nuit
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villa de 3 chambres dans Budva, Monténégro
villa de 3 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 465 m²
La Villa offre une vue sur la mer, une connexion Wi-Fi gratuite et un parking privé gratuit,…
$811
par nuit
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Villa 4 chambres dans Budva, Monténégro
Villa 4 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 220 m²
‍Situé dans la municipalité de Budva et à seulement 1,6 km de la plage de Perazica Do, cette…
$348
par nuit
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villa de 3 chambres dans Budva, Monténégro
villa de 3 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 250 m²
‍‍Villa propose un hébergement à Bečići avec connexion Wi-Fi gratuite et vue sur la mer, ain…
$927
par nuit
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Villa 2 chambres dans Budva, Monténégro
Villa 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
‍Cet appartement de luxe est situé à Gospostina, Budva. L'aéroport de Tivat est à 21 km et l…
$684
par nuit
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villa de 3 chambres dans Budva, Monténégro
villa de 3 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 220 m²
‍‍Bénéficiant d'un hébergement climatisé avec piscine privée, la villa est située à Petrovac…
$382
par nuit
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Villa 2 chambres dans Budva, Monténégro
Villa 2 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 182 m²
‍Cet appartement de luxe est situé à Gospostina, Budva. L'aéroport de Tivat est à 21 km et l…
$452
par nuit
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Villa 1 chambre dans Budva, Monténégro
Villa 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
‍‍Doté d'un hébergement climatisé avec un patio, la villa est située à Budva. Cette villa po…
$336
par nuit
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villa de 5 chambres dans Budva, Monténégro
villa de 5 chambres
Budva, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 374 m²
‍‍‍Cette villa est située dans la municipalité de Budva, à 11 km du centre-ville. La mer et …
$1,507
par nuit
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