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Location à court terme de biens appartements avec vue sur la mer en Budva, Monténégro

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Appartement 1 chambre dans Budva, Monténégro
Appartement 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 9
Un appartement moderne d'une chambre est disponible à la location dans l'emplacement attraya…
$174
par nuit
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Caractéristiques des propriétés en Budva, Monténégro

avec Vue sur la montagne
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