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Vue sur la mer Chalets à vendre en Budva, Monténégro

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1 propriété total trouvé
Chalet 8 chambres dans Budva, Monténégro
Chalet 8 chambres
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 9
Chambres 8
Nombre de salles de bains 9
Surface 620 m²
Nombre d'étages 3
A vendre sont trois bâtiments séparés dans la Riviera Budva près de Sveti Stefan.Maison prin…
$605,021
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Caractéristiques des propriétés en Budva, Monténégro

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