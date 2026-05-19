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Location à court terme de biens appartements avec vue sur la mer en Municipalité de Budva, Monténégro

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Budva
12
Becici
9
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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Budva, Monténégro
Appartement 1 chambre
Budva, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 9
Un appartement moderne d'une chambre est disponible à la location dans l'emplacement attraya…
$174
par nuit
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Budva, Monténégro

avec Vue sur la montagne
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