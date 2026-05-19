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avec garage Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Municipalité de Budva, Monténégro

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Budva
8
1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Sveti Stefan, Monténégro
Duplex 3 chambres
Sveti Stefan, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 247 m²
Sol 2
A vendre : un immense duplex de deux étages unique dans le paisible et attrayant village de …
$1,23M
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Agence
AMFORA REAL ESTATE
Langues
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Budva, Monténégro

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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