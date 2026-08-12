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Chalets à vendre en Municipalité de Budva, Monténégro

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2 propriétés total trouvé
Chalet 8 chambres dans Budva, Monténégro
Chalet 8 chambres
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 9
Chambres 8
Nombre de salles de bains 9
Surface 620 m²
Nombre d'étages 3
A vendre sont trois bâtiments séparés dans la Riviera Budva près de Sveti Stefan.Maison prin…
$605,021
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Chalet 4 chambres dans Budva, Monténégro
Chalet 4 chambres
Budva, Monténégro
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 3
I offer to buy a house in the village of Blizikuse   ✅️ The total area of ​​the house 300…
$381,035
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Budva, Monténégro

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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