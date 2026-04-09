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Entreprise à vendre en Bijela, Monténégro

propriété commerciale
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Entreprise établie 790 m² dans Bijela, Monténégro
Entreprise établie 790 m²
Bijela, Monténégro
Chambres 19
Nombre de salles de bains 19
Surface 790 m²
Nombre d'étages 4
Hôtel à vendre à seulement 50 mètres de la mer à Biel, Herceg Novi. La superficie de l'hôtel…
$2,84M
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Entreprise établie 350 m² dans Bijela, Monténégro
Entreprise établie 350 m²
Bijela, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Nombre d'étages 3
L'hôtel est situé dans la baie de Kotor à Bijela, à seulement 3 minutes de la mer. L'aéropor…
$672,137
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