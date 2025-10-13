Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Bar
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Bar, Monténégro

1 propriété total trouvé
Studio à l’Hôtel Pharos. dans Bar, Monténégro
Studio à l’Hôtel Pharos.
Bar, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 5/8
Studio à l’Hôtel Pharos. Meilleur emplacement : au centre de Bar (quartier Soho City), à pr…
$469
par mois
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Русский, Српски
Realting.com
