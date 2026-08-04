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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Bar, Monténégro

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Propriété commerciale 40 m² dans Bar, Monténégro
Propriété commerciale 40 m²
Bar, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Numéro d'identification 650📍 Ville de Soho📐 🏢 🛁 1 сану🚗 ▪ланировка:•• 2• La santé📄
$1,161
par mois
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