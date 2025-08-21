Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Monténégro
  3. Bar
  4. Résidentiel
  5. Copropriété

Condos à vendre en Bar, Monténégro

2 propriétés total trouvé
Condo 1 chambre dans Bar, Monténégro
Condo 1 chambre
Bar, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 2/7
Vente d'un appartement du propriétaire, au Monténégro, la ville de Bar, au deuxième étage, u…
$146,171
Vendeur particulier
Langues
Русский, Српски
Condo 2 chambres dans Bar, Monténégro
Condo 2 chambres
Bar, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 132 m²
Sol 1
text
$210,068
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
