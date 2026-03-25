Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Bar
  4. Commercial
  5. Entreprise établie

Entreprise à vendre en Bar, Monténégro

propriété commerciale
45
hôtels
23
des bureaux
4
Entreprise établie Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Entreprise établie 200 m² dans Bar, Monténégro
Entreprise établie 200 m²
Bar, Monténégro
Surface 200 m²
Nombre d'étages 3
Apart-hotel avec des locaux commerciaux dans un lieu unique et historique de l'ancienne part…
$509,897
Laisser une demande
Entreprise établie 744 m² dans Bar, Monténégro
Entreprise établie 744 m²
Bar, Monténégro
Surface 744 m²
Magnifique hôtel dans la ville de Bar, l'hôtel dispose de quatre étages, au premier étage il…
$915,497
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller