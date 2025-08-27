Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Condos à vendre en Municipalité de Bar, Monténégro

3 propriétés total trouvé
Condo dans Bjelisi, Monténégro
Condo
Bjelisi, Monténégro
Nombre de salles de bains 1
Surface 27 m²
Sol 1/10
$101,762
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Condo 1 chambre dans Durmani, Monténégro
Condo 1 chambre
Durmani, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 2/5
Prix ​​sur demande
Condo 1 chambre dans Susanj, Monténégro
Condo 1 chambre
Susanj, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Nombre d'étages 4
$106,577
