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Chalets à vendre en Municipalité d'Andrijevica, Monténégro

7 propriétés total trouvé
Chalet 6 chambres dans Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
Chalet 6 chambres
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 647 m²
Kolasin Valleys propose des chalets luxueux au Monténégro, chacun vendu avec un terrain priv…
$6,66M
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Chalet 3 chambres dans Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
Chalet 3 chambres
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 535 m²
Les vallées de Kolasin, situées dans les montagnes pittoresques du nord du Monténégro, const…
$5,63M
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Chalet 4 chambres dans Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
Chalet 4 chambres
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 589 m²
Kolasin Valleys propose des chalets luxueux au Monténégro, chacun vendu avec un terrain priv…
$4,48M
T.V.A.
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Chalet 4 chambres dans Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
Chalet 4 chambres
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 533 m²
Kolasin Valleys propose des chalets luxueux au Monténégro, chacun vendu avec un terrain priv…
$4,94M
T.V.A.
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Chalet 5 chambres dans Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
Chalet 5 chambres
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 402 m²
Les vallées de Kolasin, situées dans les montagnes pittoresques du nord du Monténégro, const…
$3,33M
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Chalet 4 chambres dans Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
Chalet 4 chambres
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 533 m²
Kolasin Valleys propose des chalets luxueux au Monténégro, chacun vendu avec un terrain priv…
$3,45M
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Melrose VillasMelrose Villas
Chalet 6 chambres dans Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
Chalet 6 chambres
Municipalité d'Andrijevica, Monténégro
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 647 m²
Kolasin Valleys offre une opportunité unique avec seulement 7 chalets exclusifs de type, cha…
$6,78M
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité d'Andrijevica, Monténégro

Bon marché
Luxe
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