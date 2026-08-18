Programmes d'immigration en Mexique

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Permis de résidence en Mexique
Mexique Mexique
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Type de programme d'immigration Permis de résidence
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Le permis de séjour de la République du Mexique peut être obtenu sur la base des scénarios suivants: 1) Statut de la personne financièrement indépendante Exigences: Sources externes et stables de revenus de US$ 4 400 par mois (et pendant les six derniers mois avant de déposer des do…
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