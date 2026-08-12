Permis de résidence en Mexique

À propos du programme d'immigration

Le permis de séjour de la République du Mexique peut être obtenu sur la base des scénarios suivants:

1) Statut de la personne financièrement indépendante

Exigences:

Sources externes et stables de revenus de US$ 4 400 par mois (et pendant les six derniers mois avant de déposer des documents) ou accumulation de US$ 74 700 (moins impôts) qui doivent rester sur le compte bancaire pendant la durée du permis de séjour;

disponibilité d'un contrat de travail ou de contrats de réception mensuelle de financement pour services / redevances / location de biens immobiliers / autres

Durée de l'enregistrement d'un permis de séjour de 1 à 2 mois.

Le premier permis est délivré pour une période d'un an. Après l'expiration de la période, vous pouvez prolonger jusqu'à 3 ans et demander la résidence permanente, après cela, après 5 ans, vous pouvez demander la citoyenneté, mais les 2 dernières années avant de demander la citoyenneté, vous devez vivre en permanence au Mexique.

2) Sur la base de placements immobiliers d'un montant de 300 000 $.

La procédure d'obtention d'un permis de séjour conduit également à l'acquisition de la citoyenneté par naturalisation après cinq ans.

3) naissance au Mexique - la période d'obtention de la citoyenneté jusqu'à 2 ans.

4) Le mariage avec un citoyen mexicain peut durer jusqu ' à deux ans.

(5) sur la base de l'invitation de l'employeur - visa de travail

6) sur la base de l'ouverture de la société

Services supplémentaires:

- sélection de biens immobiliers à louer et à acheter / support de transactions immobilières

- Assistant personnel

Aide à la réinstallation (services d'adaptation et de conciergerie)

Ouverture d'un compte d'entreprise et de banque

Soutien aux entreprises (comptable + avocat)

- Partenariats et réseaux

- Recrutement et fourniture de personnel

Soutien aux opérations importantes et aux activités de courtage selon la portée de l'entreprise.