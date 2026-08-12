Permis de résidence en Mexique

Le permis de séjour de la République du Mexique peut être obtenu sur la base des scénarios suivants:
1) Statut de la personne financièrement indépendante
Exigences:
Sources externes et stables de revenus de US$ 4 400 par mois (et pendant les six derniers mois avant de déposer des documents) ou accumulation de US$ 74 700 (moins impôts) qui doivent rester sur le compte bancaire pendant la durée du permis de séjour;
disponibilité d'un contrat de travail ou de contrats de réception mensuelle de financement pour services / redevances / location de biens immobiliers / autres
Durée de l'enregistrement d'un permis de séjour de 1 à 2 mois.
Le premier permis est délivré pour une période d'un an. Après l'expiration de la période, vous pouvez prolonger jusqu'à 3 ans et demander la résidence permanente, après cela, après 5 ans, vous pouvez demander la citoyenneté, mais les 2 dernières années avant de demander la citoyenneté, vous devez vivre en permanence au Mexique.
2) Sur la base de placements immobiliers d'un montant de 300 000 $.
La procédure d'obtention d'un permis de séjour conduit également à l'acquisition de la citoyenneté par naturalisation après cinq ans.
3) naissance au Mexique - la période d'obtention de la citoyenneté jusqu'à 2 ans.
4) Le mariage avec un citoyen mexicain peut durer jusqu ' à deux ans.
(5) sur la base de l'invitation de l'employeur - visa de travail
6) sur la base de l'ouverture de la société
Services supplémentaires:
- sélection de biens immobiliers à louer et à acheter / support de transactions immobilières
- Assistant personnel
Aide à la réinstallation (services d'adaptation et de conciergerie)
Ouverture d'un compte d'entreprise et de banque
Soutien aux entreprises (comptable + avocat)
- Partenariats et réseaux
- Recrutement et fourniture de personnel
Soutien aux opérations importantes et aux activités de courtage selon la portée de l'entreprise.