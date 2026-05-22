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Maisons neuves en Poste de Flacq VCA, Maurice

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Poste de Flacq VCA, Maurice
depuis
$13,60M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 758 m²
1 objet immobilier 1
Options de villa en Maurice 🇲🇺Lieu: Belle Mare, côte est de l'île MauricePrix : 10,4 – 13,6 millions de dollarsPropriété : propriété libre (entière)Format unique : villas sous le légendaire 5⭐ Hôtel (40+ ans d'histoire)Environnement prestigieux : voisins – élite mondiale et célébritésSeuleme…
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