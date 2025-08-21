Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Southern Region, Malte

Qormi
29
Zebbug
18
Birzebbuga
7
Hamrun
6
80 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Qormi, Malte
Propriété commerciale
Qormi, Malte
Chambres 1
Usine située dans la zone industrielle de Handaq.•5300m2 de terrain.•4 plus 1 espace aérien.•
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Qormi, Malte
Propriété commerciale
Qormi, Malte
Chambres 1
Une boutique de niveau rue avec licence de classe 4C dans un emplacement privilégié à Qormi.…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Hamrun, Malte
Propriété commerciale
Hamrun, Malte
Chambres 1
Un très grand magasin à Hamrun dans un quartier privilégié. Il dispose d'un bureau à l'intér…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Qormi, Malte
Propriété commerciale
Qormi, Malte
Chambres 1
Une immense maison de ville qui peut être convertie en grande maison d'hôtes La propriété pe…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Zebbug, Malte
Propriété commerciale
Zebbug, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Garage 75x21 pieds avec porte électrique, cour et douche
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Qormi, Malte
Propriété commerciale
Qormi, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un grand garage pouvant accueillir 8 voitures avec une petite cour et des toilettes situé da…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Qormi, Malte
Propriété commerciale
Qormi, Malte
Chambres 1
Un coin commercial d'environ 300m2, situé dans une zone de choix à Qormi avec un bon commerc…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Hamrun, Malte
Propriété commerciale
Hamrun, Malte
Chambres 1
Choix de 5 commerces de détail à High Street Hamrun.•Sur le plan - partie d'un nouveau proje…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Zebbug, Malte
Propriété commerciale
Zebbug, Malte
Chambres 1
Locaux commerciaux dans une zone de choix à Zebbug Propriété se compose de 5 étages 366m2 pa…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Qormi, Malte
Propriété commerciale
Qormi, Malte
Chambres 1
Magasins dans une zone de choix de Qormi disponibles à la vente ou à la location
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Hamrun, Malte
Propriété commerciale
Hamrun, Malte
Chambres 1
Landmark emplacement un emplacement d'angle 200m2 adapté aux showrooms et aux bureaux superp…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Zebbug, Malte
Propriété commerciale
Zebbug, Malte
Chambres 1
Un choix de 1 voiture ou 2 garages au niveau 1 ou 2 À partir de 210 000 EUR
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birzebbuga, Malte
Propriété commerciale
Birzebbuga, Malte
Rez-de-chaussée rue Niveau 1 ou 2 voiture Garage à Birzebbuga
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Qormi, Malte
Propriété commerciale
Qormi, Malte
Malte Ce charmant garage est situé dans la ville recherchée de Qormi, Malte. Bénéficiant d'…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Investissement dans Qormi, Malte
Investissement
Qormi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Un Palazzo du 15ème siècle à Qormi Une pièce rare du patrimoine maltais Situé dans l'UCA de…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Zebbug, Malte
Propriété commerciale
Zebbug, Malte
Chambres 1
Un local commercial de 89 m2 dans une nouvelle zone de développement bien recherchée à Zebbu…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Zurrieq, Malte
Propriété commerciale
Zurrieq, Malte
Chambres 1
Sous-sol 2 garage de verrouillage de voiture situé dans une très bonne zone à Zurrieq Freehold
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birzebbuga, Malte
Propriété commerciale
Birzebbuga, Malte
Cette propriété commerciale à vendre dans la belle ville balnéaire de Birzebbugia offre un p…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Qormi, Malte
Propriété commerciale
Qormi, Malte
Chambres 1
Magasin de 20m2 à Qormi, situé dans une route principale près de bus terminus
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Qormi, Malte
Propriété commerciale
Qormi, Malte
Chambres 1
4 garages mesurant 21 pieds x 84 pieds par niveau de rue
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Zebbug, Malte
Propriété commerciale
Zebbug, Malte
Chambres 1
Propriété commerciale avec sous-sol Idéal pour entrepôt rez-de-chaussée Idéal pour showroom …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Luqa, Malte
Propriété commerciale
Luqa, Malte
Chambres 1
Un sous-sol 1/2 voiture garages et un espace de voiture sous-jacent à un bloc à Hal Farrug L…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Qormi, Malte
Propriété commerciale
Qormi, Malte
Garage semi-sous-sol à Hal Qormi
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Qrendi, Malte
Propriété commerciale
Qrendi, Malte
Chambres 1
Zurrieq - Une propriété avec son propre espace aérien et sous-sol qui pourrait être converti…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Zebbug, Malte
Propriété commerciale
Zebbug, Malte
Chambres 1
Propriété commerciale dans un bloc sur deux routes dans un état semi fini avec vue dégagée s…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Mqabba, Malte
Propriété commerciale
Mqabba, Malte
Chambres 1
2 grands magasins / garages et bureaux sur le dessus. Le premier magasin mesure 90 pi x 25 p…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Birzebbuga, Malte
Propriété commerciale
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Grand garage à Birzebbuga très central.170pieds x 29pieds environ avec jardin arrière.Idéal …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Siggiewi, Malte
Propriété commerciale
Siggiewi, Malte
Ce semi-sol, rampé, garage 3 voitures dans la zone recherchée de Siggiewi, Malte, est la pro…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Qormi, Malte
Propriété commerciale
Qormi, Malte
Chambres 1
Une sélection de 3 locaux commerciaux dans une nouvelle zone de développement à Qormi avec u…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Qormi, Malte
Propriété commerciale
Qormi, Malte
Chambres 1
garage mesurant 21 pieds x 84 pieds niveau rue
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

