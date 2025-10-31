Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Northern Region
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Terrasse

Penthouses avec terrasse à vendre en Northern Region, Malte

2 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Qawra, Malte
Penthouse 2 chambres
Qawra, Malte
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 187 m²
Sol 5/2
Qawra – Duplex Penthouse for Sale | Spacious and modern property featuring 2 bedrooms with t…
$448,408
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Qawra, Malte
Penthouse 2 chambres
Qawra, Malte
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 174 m²
Sol 7/1
Brand-New Penthouse with Breathtaking Sea Views 🌊 Welcome to this stunning 7th-floor pent…
$697,595
Laisser une demande
