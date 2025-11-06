Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Msida
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Msida, Malte

propriété commerciale
22
4 propriétés total trouvé
Bureau dans Msida, Malte
Bureau
Msida, Malte
Office Space for Sale in Msida A centrally located office space in Msida, offered in shell f…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau dans Msida, Malte
Bureau
Msida, Malte
Office Space for Sale in Msida A centrally located office space in Msida, offered in shell f…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau dans Msida, Malte
Bureau
Msida, Malte
Nombre de salles de bains 1
Bureau prêt - Classe 4A - dans le centre de Msida. 83m2 espace ouvert comprenant WC Terminé…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau dans Msida, Malte
Bureau
Msida, Malte
Nombre de salles de bains 1
Espace de bureau Duplex construit dans le centre de Msida. Plus de 130m2 d'espace ouvert ré…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller