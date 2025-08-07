Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Gozo Region, Malte

Rabat (Victoria)
10
44 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Kercem, Malte
Propriété commerciale
Kercem, Malte
Cette magnifique propriété commerciale, située dans le charmant village de Kercem, est maint…
Prix ​​sur demande
Investissement dans Zebbug, Malte
Investissement
Zebbug, Malte
Chambres 10
Nombre de salles de bains 3
Ce rare palazzo non converti à Zebbug offre une occasion unique de restaurer une résidence d…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Zebbug, Malte
Propriété commerciale
Zebbug, Malte
Situé dans la région paisible des locaux commerciaux de Zebbug. La propriété est en toute propriété
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Xaghra, Malte
Propriété commerciale
Xaghra, Malte
Chambres 1
N.A
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Nadur, Malte
Propriété commerciale
Nadur, Malte
Sous-sol garage 2 voitures 8,5 m sur 2,77 m avec stockage supplémentaire de 7 sur 3m, dans u…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Kercem, Malte
Propriété commerciale
Kercem, Malte
Garage à vendre à Kercem. Espace pour 1 véhicule au niveau du sous-sol. Contactez-nous aujourd'hui !
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Xaghra, Malte
Propriété commerciale
Xaghra, Malte
Chambres 1
Garage/Entrepôt sur deux étages•43 x 108•430 m2•y compris toilettes et locaux pour bureaux
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Qala, Malte
Propriété commerciale
Qala, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
A vendre dans le beau village de Qala dans un nouveau bloc de développement est un espace de…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Xaghra, Malte
Propriété commerciale
Xaghra, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Cet élégant Palazzo du 18ème siècle tourne autour d'une grande cour centrale et offre une in…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Xaghra, Malte
Propriété commerciale
Xaghra, Malte
Chambres 1
Maison d'hôtes nouvelle St Julians de 32 chambres terminée à Shell en décembre 2019, Chaque …
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Ghajnsielem, Malte
Propriété commerciale
Ghajnsielem, Malte
2 Garages au niveau de la rue ou au sous-sol sont disponibles interconnectés par un ascenseu…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Kercem, Malte
Propriété commerciale
Kercem, Malte
Voiture de garage à vendre à Kercem Lieu: Kercem, Gozo, près des écoles, d'une pharmacie et …
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Sannat, Malte
Propriété commerciale
Sannat, Malte
Une gamme de garages de 1, 2 et 4 sur 2 niveaux tous partiellement terminés. Une partie de I…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Sannat, Malte
Propriété commerciale
Sannat, Malte
Tous les garages sont niveau rue. • Garages internes doivent partager l'entrée commune.. Emb…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Xaghra, Malte
Propriété commerciale
Xaghra, Malte
Chambres 1
N.A
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Ghajnsielem, Malte
Propriété commerciale
Ghajnsielem, Malte
Un espace garage plus grand que la normale 1 voiture dans un bloc à Ghajnsielem. Parfait pou…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Gharb, Malte
Propriété commerciale
Gharb, Malte
Chambres 5
Idéal pour un grand restaurant ou un hôtel de charme, cette maison de ville triple est situé…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Xaghra, Malte
Propriété commerciale
Xaghra, Malte
1 de 5 garages disponibles sous ce superbe bloc d'appartements. Ces garages sont vendus enti…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Rabat (Victoria), Malte
Propriété commerciale
Rabat (Victoria), Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un magasin situé dans un emplacement privilégié à Gozo
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Ghasri, Malte
Propriété commerciale
Ghasri, Malte
Une sélection de garages disponibles dans ce quartier calme de Ghasri. Les prix commencent à…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Rabat (Victoria), Malte
Propriété commerciale
Rabat (Victoria), Malte
Une opportunité incroyable !! Offert à la vente, ce magnifique Palazzo à deux faces couvert …
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Rabat (Victoria), Malte
Propriété commerciale
Rabat (Victoria), Malte
Nombre de salles de bains 2
Un restaurant pittoresque au coeur de Victoria, Gozo. La propriété est une maison de caractè…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Sannat, Malte
Propriété commerciale
Sannat, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
A vendre à Sannat est ce bureau trouvé au rez-de-chaussée de 89,80m2 et surface extérieure d…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Xaghra, Malte
Propriété commerciale
Xaghra, Malte
Une gamme de garages avec des prix à partir de 32 000 € pour un garage d'une voiture vendu e…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Qala, Malte
Propriété commerciale
Qala, Malte
Sur ce sous-sol inférieur il y a 2 garages qui restent dans ce beau bloc. Au niveau du sous-…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Zebbug, Malte
Propriété commerciale
Zebbug, Malte
Une large gamme de garages à partir d'un garage de 1 voiture allant jusqu'à un garage de 4 v…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Sannat, Malte
Propriété commerciale
Sannat, Malte
• Tous les garages sont niveau rue. • Garages internes doivent partager l'entrée commune. Em…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Rabat (Victoria), Malte
Propriété commerciale
Rabat (Victoria), Malte
Chambres 1
4 chambres au rez-de-chaussée dans un très bon emplacement Idéal pour une boutique ou une clinique
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Nadur, Malte
Propriété commerciale
Nadur, Malte
1 de 3 garages disponibles sous ce magnifique bloc situé dans la campagne de Nadur. Près d'u…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale dans Fontana, Malte
Propriété commerciale
Fontana, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Ce bâtiment traditionnel étonnant se compose d'un espace commercial au rez-de-chaussée avec …
Prix ​​sur demande
