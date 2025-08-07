Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Gozo Region
  4. Commercial
  5. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Gozo Region, Malte

propriété commerciale
44
Investissement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Investissement dans Zebbug, Malte
Investissement
Zebbug, Malte
Chambres 10
Nombre de salles de bains 3
Ce rare palazzo non converti à Zebbug offre une occasion unique de restaurer une résidence d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Investissement dans Kercem, Malte
Investissement
Kercem, Malte
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
PALAZZO double face dans le centre du pittoresque village de Kercem, à quelques minutes de l…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller