Complexe résidentiel Oceanfront villa by Radisson Resort Maldives

Villa face à l'océan au complexe hôtelier Radisson Resort de la catégorie Upscale est situé sur la première ligne de l'océan, parmi les lagunes avec une eau cristalline.

Chaque unité a une vue, avec une vue directe sur l'océan et les couchers de soleil.

25 minutes en bateau de l'aéroport international Male

Liquidation 50 + 49 ans

Caractéristiques du projet:

• 97 chambres d'hôtel à partir de 34 m2

• 41 villas hors sol avec accès à l'océan

• 2 salles de conférence et une salle de réunion — surface totale 170 m2

• L'infrastructure de divertissement et commerciale — plus de 2 000 m2

• Le coût des chambres d'hôtel commence à partir de € 249,000

• Le coût des villas commence à partir de 450 000 €

Infrastructure:

L'hôtel allie un style moderne et une infrastructure de resort complète:

• Restaurant panoramique et terrasse vue sur l'océan

• Lobby bar et espace de coworking

• Cinéma et salle de presse

• Boutique et showroom de marques locales

• Salle de jeux pour enfants

• Centre de fitness et espace de yoga extérieur

• Complexe SPA et terrasse détente

• Espace de jeu et espaces de salon

• Restaurant flottant au-dessus de l'eau

• Complexe SPA flottant

• Salles de conférence et salle de réunion

Environnement:

Plages blanches-neige, lagunes de corail et eaux turquoise claires. À proximité se trouvent des spots de surf, des mangroves, des zones de plongée et de plongée. Un écosystème insulaire avec tortues de mer et faune tropicale.

Projet d'investissement d'un hôtel aux Maldives: une analyse détaillée Voici une offre d'investissement dans un hôtel haut de gamme en construction aux Maldives sous la direction d'une marque internationale de style de vie. Le projet est mis en œuvre par une entreprise ayant une expérience importante (80 ans) en développement.

Voici les principaux aspects qui méritent d'être soulignés.

1. L'essence de la proposition est le format : la propriété partagée de l'hôtel - les investisseurs privés peuvent devenir copropriétaires de l'établissement. - Segment : haut de gamme (le segment des prix moyens entre budget et luxe). - Lieu: île de Tulusdu, près de l'aéroport international principal des Maldives (Velana), qui offre une grande accessibilité aux transports. - Gestion: marque internationale no 1 dans le segment des hôtels de style de vie, qui garantit les normes de service et de marketing.

2. Pourquoi les Maldives sont un marché prometteur - Croissance du tourisme: au cours des 10 dernières années, le flux touristique a augmenté de 7,5% par an. En 2022, le pays est revenu à des indicateurs de faible importance. Le tourisme représente environ 30 % du PIB du pays. - Audience haut de gamme : la plupart des clients sont des touristes du G20, le chèque moyen est de 512 $ par jour. - Fourniture limitée: seulement 185 des 1 190 îles sont habitées, la construction de nouveaux hôtels est strictement réglementée, ce qui limite la concurrence.

3. Les avantages du projet sont une niche unique: il n'y a presque aucun hôtel haut de gamme aux Maldives, et la plupart des nouvelles installations sont de luxe. Cela crée une pénurie d'approvisionnement pour un public prêt à payer de 200 à 350 $ par nuit. - Emplacement de Tulusdu : - 30 minutes en vedette de l'aéroport (économies sur les transferts jusqu'à 700 $ par rapport aux atolls éloignés). - Surf de classe mondiale (les coqs et les poulets sont des endroits célèbres). - Plongée et requin à l'extérieur de l'hôtel. - Une île habitée avec une infrastructure prête à l'emploi (réseaux électriques, eau, logements pour le personnel), ce qui réduit les coûts d'exploitation de 40 %. - Gestion internationale : la marque de la chaîne garantit des taux d'occupation de 18 à 25 % plus élevés et le taux moyen de 30 à 40 % plus élevé que les hôtels non-chaînes.

4. Indicateurs économiques - Rendement de location: déclaré 12-14% par an. - Occupation élevée: le segment haut de gamme mène en termes d'occupation (72% contre 65% pour le luxe et 58% pour les hôtels budget). - RevPAR (revenu par chambre): Les Maldives ont des revenus plus élevés que les Seychelles, les îles Canaries et les Caraïbes (310 $ contre 205 $, 145 $ et 230 $ respectivement).

5. Garanties d'investissement et cadre juridique - Législation : fondée sur le système britannique, reconnue mondialement. - Protection des investissements: des accords internationaux (par exemple, le CIRDI) et un régime juridique distinct pour les entreprises sont prévus. - Forme de la propriété : l'investisseur reçoit une part de la propriété à bail, le contrat de location est enregistré et approuvé par l'État.

6. Environnement concurrentiel et principaux acteurs - Hilton, Marriott, Four Seasons, Aman Resorts, etc. sont déjà en activité sur le marché. Les entreprises chinoises et arabes réalisent des investissements importants dans le développement des Maldives (plus de 4,7 milliards de dollars dans la seule construction).

7. Public cible et demande - Plus de 40 % des touristes recherchent des offres haut de gamme (budget quotidien de 200 à 350 $). - Le séjour moyen est de 7,9 nuits (plus élevé qu'aux EAU ou en Turquie).