  1. Realting.com
  2. Maldives
  3. Atoll Malé
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Atoll Malé, Maldives

appartements
2
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Villa Oceanfront villas at the Radisson RED hotel complex.
Villa Oceanfront villas at the Radisson RED hotel complex.
Villa Oceanfront villas at the Radisson RED hotel complex.
Villa Oceanfront villas at the Radisson RED hotel complex.
Villa Oceanfront villas at the Radisson RED hotel complex.
Afficher tout Villa Oceanfront villas at the Radisson RED hotel complex.
Villa Oceanfront villas at the Radisson RED hotel complex.
Atoll Malé, Maldives
depuis
$487,293
Options de finition Аvec finition
Ocean Villas sont situés directement sur l'océan, dans la partie la plus isolée du projet, à droite du bloc hôtelier, offrant un maximum d'intimité et d'accès direct à l'océan.Surface totale : 53 m2Terrasse: 14 m2 + piscineParticipation directe à un projet à revenu en dollars garanti dans un…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa Villas in the Radisson RED hotel complex
Villa Villas in the Radisson RED hotel complex
Villa Villas in the Radisson RED hotel complex
Villa Villas in the Radisson RED hotel complex
Villa Villas in the Radisson RED hotel complex
Afficher tout Villa Villas in the Radisson RED hotel complex
Villa Villas in the Radisson RED hotel complex
Atoll Malé, Maldives
depuis
$461,410
Options de finition Аvec finition
Garden Villa est un loft de deux niveaux avec une plus grande intimité, situé sur la deuxième ligne du projet.Malgré son emplacement, la villa offre une vue imprenable:Le deuxième niveau (chambre) offre une vue directe sur l'océan.Superficie totale: 52 m2Terrasse: 29 m2 + piscineParticipatio…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.
Villa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.
Villa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.
Villa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.
Villa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.
Afficher tout Villa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.
Villa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.
Atoll Malé, Maldives
depuis
$524,829
Options de finition Аvec finition
Ocean Front Villa, la villa a un accès direct à l'océan à gauche du bloc de l'hôtel.Surface totale : 53 m2Terrasse: 14 m2 + piscineParticipation directe à un projet à revenu en dollars garanti dans une toute nouvelle niche du marché du tourisme aux Maldives avec une demande maximale et aucun…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
OneOne
Sur la carte
Realting.com
Aller