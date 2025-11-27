Villa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.

Ocean Front Villa, la villa a un accès direct à l'océan à gauche du bloc de l'hôtel.
Participation directe à un projet à revenu en dollars garanti dans une toute nouvelle niche du marché du tourisme aux Maldives avec une demande maximale et aucune concurrence.
Conditions d'investissement:
ROI de location jusqu'à 18%
La gestion hôtelière revient chaque année sous la direction de la marque mondiale #1.
ROI de revente jusqu'à 70%!
Stratégie FLIPPING - nous allons le calculer individuellement! Revenu jusqu'à 70% par an!
Garantie de rachat !
Si vos plans changent, nous vous rachèterons la propriété au prix d'achat!
Devenez copropriétaire d'un hôtel géré par la marque internationale #1 de style de vie aux Maldives !
Villas à vendre:
Chambres à vendre:
Options de paiement
Plan de versements sans intérêt
15% de réduction avec 100% de paiement
Le complexe sera le premier projet de haute qualité à Thulusdhoo – avec une infrastructure, un service et un design complets qui répondent aux normes internationales 4 étoiles.
Thulusdhoo est une petite île habitée à 30 minutes de Male. Il dispose déjà d'infrastructures touristiques de base: pensions, surf lodges, et petits hôtels notés 2-3 étoiles.
En raison du manque de concurrence dans ce segment, le projet attirera tout le trafic touristique dans sa catégorie.
Caractéristiques du projet:
Locataire : 50 ans + 49 ans
Construction :
Infrastructure du projet:
Selon STR et Colliers, les hôtels de marque démontrent :
segment des prix avec la plus forte demande et sans concurrence:
Rendement de location: 15%-18%
Une efficacité opérationnelle maximale grâce à la marque, à la gestion professionnelle et au flux touristique établi assure des rendements supérieurs à la moyenne pour les stations.