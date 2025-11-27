Villa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.

Ocean Front Villa, la villa a un accès direct à l'océan à gauche du bloc de l'hôtel.

Surface totale : 53 m2

Terrasse: 14 m2 + piscine

Participation directe à un projet à revenu en dollars garanti dans une toute nouvelle niche du marché du tourisme aux Maldives avec une demande maximale et aucune concurrence.

Conditions d'investissement:

ROI de location jusqu'à 18%

La gestion hôtelière revient chaque année sous la direction de la marque mondiale #1.

ROI de revente jusqu'à 70%!

Stratégie FLIPPING - nous allons le calculer individuellement! Revenu jusqu'à 70% par an!



Garantie de rachat !

Si vos plans changent, nous vous rachèterons la propriété au prix d'achat!

Devenez copropriétaire d'un hôtel géré par la marque internationale #1 de style de vie aux Maldives !

Villas à vendre:

Villa de jardin - 390 000 EUR

Villa Ocean - 420,000 EUR

Villa Ocean Front - 450 000 EUR

Chambres à vendre:

Standard - 179 000 EUR

Junior Suite - 295 000 EUR

Suite - 365 000 EUR

Options de paiement

Plan de versements sans intérêt

Acompte de 30%.

Sécurisez le meilleur prix maintenant.

Lors du lancement officiel des ventes, un contrat avec un plan de versements sans intérêt est signé.

15% de réduction avec 100% de paiement

Paiement à 100% à la signature du contrat.

15% de réduction sur le prix unitaire de base.

* Rachat garanti à la fin de la construction.

Le complexe sera le premier projet de haute qualité à Thulusdhoo – avec une infrastructure, un service et un design complets qui répondent aux normes internationales 4 étoiles.

Thulusdhoo est une petite île habitée à 30 minutes de Male. Il dispose déjà d'infrastructures touristiques de base: pensions, surf lodges, et petits hôtels notés 2-3 étoiles.

En raison du manque de concurrence dans ce segment, le projet attirera tout le trafic touristique dans sa catégorie.

Caractéristiques du projet:

Locataire : 50 ans + 49 ans

97 chambres d'hôtel à partir de 34 m2

42 villas avec accès à l'océan

2 salles de conférence et une salle de réunion - surface totale 170 m2

Divertissement et infrastructure commerciale - plus de 2 000 m2

Construction :

Début: Q1 2026

Achèvement : 2028

Infrastructure du projet:

Restaurant panoramique et terrasse avec vue sur l'océan

Bar et espace de coworking

Cinéma et salle des médias

Boutique et showroom pour marques locales

Salle de jeux pour enfants

Centre de fitness et espace de yoga extérieur

Complexe SPA et terrasse détente

Espace de jeux et salons

Restaurant flottant sur l'eau

Complexe SPA flottant

Selon STR et Colliers, les hôtels de marque démontrent :

18-25% plus de taux d'occupation que les propriétés non-chaînes et de marque

30-40% plus élevé (taux journalier moyen) dans des catégories comparables

Normes transparentes de service, de marketing et de déclaration

segment des prix avec la plus forte demande et sans concurrence:

Le projet est en cours de réalisation dans la gamme de 200 à 350 $ par chambre et de 400 à 600 $ par villa.

Il s'agit du segment le moins saturé du marché maldivien, où la demande dépasse constamment l'offre, et où les taux d'occupation sont traditionnellement plus élevés que dans le luxe et le budget (STR Global, 2023).

Rendement de location: 15%-18%

Une efficacité opérationnelle maximale grâce à la marque, à la gestion professionnelle et au flux touristique établi assure des rendements supérieurs à la moyenne pour les stations.