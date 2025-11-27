  1. Realting.com
Villa Villas with direct ocean access at the Radisson RED hotel complex.

Malé, Maldives
depuis
$522,100
BTC
6.2102745
ETH
325.5070376
USDT
516 192.0915126
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
14
ID: 32947
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Maldives
  • Ville
    Malé

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Ocean Front Villa, la villa a un accès direct à l'océan à gauche du bloc de l'hôtel.

  • Surface totale : 53 m2
  • Terrasse: 14 m2 + piscine

Participation directe à un projet à revenu en dollars garanti dans une toute nouvelle niche du marché du tourisme aux Maldives avec une demande maximale et aucune concurrence.

Conditions d'investissement:

ROI de location jusqu'à 18%
La gestion hôtelière revient chaque année sous la direction de la marque mondiale #1.

ROI de revente jusqu'à 70%!
Stratégie FLIPPING - nous allons le calculer individuellement! Revenu jusqu'à 70% par an!

Garantie de rachat !
Si vos plans changent, nous vous rachèterons la propriété au prix d'achat!

Devenez copropriétaire d'un hôtel géré par la marque internationale #1 de style de vie aux Maldives !

Villas à vendre:

  • Villa de jardin - 390 000 EUR
  • Villa Ocean - 420,000 EUR
    Villa Ocean Front - 450 000 EUR

Chambres à vendre:

  • Standard - 179 000 EUR
  • Junior Suite - 295 000 EUR
  • Suite - 365 000 EUR

Options de paiement

Plan de versements sans intérêt

  • Acompte de 30%.
  • Sécurisez le meilleur prix maintenant.
  • Lors du lancement officiel des ventes, un contrat avec un plan de versements sans intérêt est signé.

15% de réduction avec 100% de paiement

  • Paiement à 100% à la signature du contrat.
  • 15% de réduction sur le prix unitaire de base.
  • * Rachat garanti à la fin de la construction.

Le complexe sera le premier projet de haute qualité à Thulusdhoo – avec une infrastructure, un service et un design complets qui répondent aux normes internationales 4 étoiles.

Thulusdhoo est une petite île habitée à 30 minutes de Male. Il dispose déjà d'infrastructures touristiques de base: pensions, surf lodges, et petits hôtels notés 2-3 étoiles.

En raison du manque de concurrence dans ce segment, le projet attirera tout le trafic touristique dans sa catégorie.

Caractéristiques du projet:

Locataire : 50 ans + 49 ans

  • 97 chambres d'hôtel à partir de 34 m2
  • 42 villas avec accès à l'océan
  • 2 salles de conférence et une salle de réunion - surface totale 170 m2
  • Divertissement et infrastructure commerciale - plus de 2 000 m2

Construction :

  • Début: Q1 2026
  • Achèvement : 2028

Infrastructure du projet:

  • Restaurant panoramique et terrasse avec vue sur l'océan
  • Bar et espace de coworking
  • Cinéma et salle des médias
  • Boutique et showroom pour marques locales
  • Salle de jeux pour enfants
  • Centre de fitness et espace de yoga extérieur
  • Complexe SPA et terrasse détente
  • Espace de jeux et salons
  • Restaurant flottant sur l'eau
  • Complexe SPA flottant

Selon STR et Colliers, les hôtels de marque démontrent :

  • 18-25% plus de taux d'occupation que les propriétés non-chaînes et de marque
  • 30-40% plus élevé (taux journalier moyen) dans des catégories comparables
  • Normes transparentes de service, de marketing et de déclaration

segment des prix avec la plus forte demande et sans concurrence:

  • Le projet est en cours de réalisation dans la gamme de 200 à 350 $ par chambre et de 400 à 600 $ par villa.
  • Il s'agit du segment le moins saturé du marché maldivien, où la demande dépasse constamment l'offre, et où les taux d'occupation sont traditionnellement plus élevés que dans le luxe et le budget (STR Global, 2023).

Rendement de location: 15%-18%

Une efficacité opérationnelle maximale grâce à la marque, à la gestion professionnelle et au flux touristique établi assure des rendements supérieurs à la moyenne pour les stations.

Localisation sur la carte

Malé, Maldives

Posez toutes vos questions
Dos
