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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Apskritis de Vilnius, Lituanie

Vilnius
85
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103 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 82 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 82 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 82 m²
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$1,136
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Propriété commerciale 27 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 27 m²
Vilnius, Lituanie
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$519
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Propriété commerciale 53 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 53 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 53 m²
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Propriété commerciale 236 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 236 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 236 m²
Sol 3
$1,255
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Propriété commerciale 122 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 122 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 122 m²
Sol 1
$2,319
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Propriété commerciale 37 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 37 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 37 m²
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$696
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Propriété commerciale 45 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 45 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 45 m²
Sol 5
$754
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Propriété commerciale 2 000 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 2 000 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 2 000 m²
Sol 2
$6,956
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Propriété commerciale 50 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 50 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 50 m²
Sol 1
$522
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Propriété commerciale 37 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 37 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 37 m²
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$696
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Propriété commerciale 139 m² dans Didzioji Riese, Lituanie
Propriété commerciale 139 m²
Didzioji Riese, Lituanie
Surface 139 m²
Sol 1
$1,855
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Propriété commerciale 360 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 360 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 360 m²
Sol 2
$6,666
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Propriété commerciale 422 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 422 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 422 m²
Sol 1
$6,463
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Bureau dans Vilnius, Lituanie
Bureau
Vilnius, Lituanie
Nombre d'étages 17
Location de bureaux dans de nouveaux immeubles de bureaux de classe A+ et A++Durée minimale …
$1,075
par mois
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Propriété commerciale 200 m² dans Juodsiliai, Lituanie
Propriété commerciale 200 m²
Juodsiliai, Lituanie
Surface 200 m²
Sol 1
$1,971
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Propriété commerciale 58 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 58 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 58 m²
Sol 1
CONTRIBUTION INDIVIDUELLE, MÉDICALE ET ROUTIÈRE _ _ _ _ Locaux commerciaux confortables et e…
$791
par mois
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Propriété commerciale 237 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 237 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 237 m²
Sol 3
$3,028
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Propriété commerciale 1 600 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 1 600 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 1 600 m²
Sol 1
$20,404
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Propriété commerciale 1 000 m² dans Algirdai, Lituanie
Propriété commerciale 1 000 m²
Algirdai, Lituanie
Surface 1 000 m²
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$1,159
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Propriété commerciale 1 454 m² dans Masionys, Lituanie
Propriété commerciale 1 454 m²
Masionys, Lituanie
Surface 1 454 m²
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$11,121
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Propriété commerciale 140 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 140 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 140 m²
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Propriété commerciale 493 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 493 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 493 m²
$2,261
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Propriété commerciale 420 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 420 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 420 m²
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$3,414
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Propriété commerciale 100 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 100 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 100 m²
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$1,565
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Propriété commerciale 149 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 149 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 149 m²
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$1,727
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Propriété commerciale 435 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 435 m²
Vilnius, Lituanie
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$3,782
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Propriété commerciale 91 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 91 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 91 m²
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$2,623
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Propriété commerciale 135 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 135 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 135 m²
Sol 3
$1,565
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Propriété commerciale 71 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 71 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 71 m²
Sol 3
$911
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Propriété commerciale 74 m² dans Vilnius, Lituanie
Propriété commerciale 74 m²
Vilnius, Lituanie
Surface 74 m²
Sol 2
$1,032
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