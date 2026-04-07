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Propriétées résidentielles à vendre en Pagegiai, Lituanie

2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Pagegiai, Lituanie
Appartement 3 chambres
Pagegiai, Lituanie
Nombre de pièces 3
Surface 69 m²
Sol 1/1
VENTE 3 K MAIS IMPACT, TURGUS G. 6 - 6 Pagėgiai - ville dans l'ouest de la Lituanie, région…
$25,505
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Capital
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English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Appartement 3 chambres dans Pagegiai, Lituanie
Appartement 3 chambres
Pagegiai, Lituanie
Nombre de pièces 3
Surface 70 m²
Sol 1/1
VENTE 3 K MAIS IMPACT, TURGUS G. 6-2 Pagėgiai - ville dans l'ouest de la Lituanie, région K…
$25,505
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