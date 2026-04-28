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Immobilier commercial en Naujoji Akmene, Lituanie

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 493 m² dans Naujoji Akmene, Lituanie
Propriété commerciale 493 m²
Naujoji Akmene, Lituanie
Surface 493 m²
Sol 1
VENTE 493.15 KV.M. PRODUCTION, CONSEIL INDUSTRIEL AU BUT 0,1028 HA MALADIES AGRICOLES COLONN…
$135,179
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