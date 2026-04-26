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Propriétées résidentielles à vendre en Deltuva, Lituanie

1 propriété total trouvé
Maison dans Deltuva, Lituanie
Maison
Deltuva, Lituanie
Surface 93 m²
Nombre d'étages 1
Vente près de la rivière Armona 92,52 m2 superficie, 1 étage maison Armonos g., Deltuvos mst…
$38,571
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