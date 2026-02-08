Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Varmes pagasts
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Varmes pagasts, Lettonie

1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Varme, Lettonie
Maison 6 chambres
Varme, Lettonie
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 266 m²
Sol 2/2
Maison privée à vendre dans le centre — espace résidentiel, d'affaires ou créatif Une ancien…
$93,722
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Caractéristiques des propriétés en Varmes pagasts, Lettonie

