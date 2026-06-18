Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lettonie
  3. Taurupes pagasts
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Taurupes pagasts, Lettonie

;
1 propriété total trouvé
Maison 9 chambres dans Taurupe, Lettonie
Maison 9 chambres
Taurupe, Lettonie
Nombre de pièces 9
Surface 340 m²
Nombre d'étages 2
$113,116
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Tribus Realty
Langues
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Taurupes pagasts, Lettonie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller