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Vue sur la mer Appartements à vendre en Riga, Lettonie

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Appartement 2 chambres dans Riga, Lettonie
Appartement 2 chambres
Riga, Lettonie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 125 m²
Sol 5/5
Nous vendons un appartement de 2 chambres dans le quartier unique de Riga Waterfront, qui es…
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Caractéristiques des propriétés en Riga, Lettonie

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