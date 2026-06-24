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Appartements près du club de golf à vendre en Riga, Lettonie

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Appartement 3 chambres dans Riga, Lettonie
Appartement 3 chambres
Riga, Lettonie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 119 m²
Sol 6/7
Nous vendons un appartement de 3 chambres dans le quartier unique Riga Waterfront, qui est s…
$717,348
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Appartement 3 chambres dans Riga, Lettonie
Appartement 3 chambres
Riga, Lettonie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 130 m²
Sol 5/5
Nous vendons un appartement de 3 chambres dans le quartier unique Riga Waterfront, qui est s…
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Caractéristiques des propriétés en Riga, Lettonie

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
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